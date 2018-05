Chinesen zeigen Interesse für „Putin-Mobil“

Ausländische Geschäftsleute haben Interesse am neuen russischen Luxus-Wagen „Aurus“ der „Cortege“-Baureihe gezeigt. Laut dem Professor an der Polytechnischen Peter-der-Große-Universität Sankt Petersburg, Alexej Borowkow, der an der Entwicklung der „Putin-Limousine“ beteiligt war, kommt das größte Interesse aus China.