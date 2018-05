Das Gerät sei in seiner Bauweise einer 2016 patentierten Erfindung fast ähnlich, so das Portal. Entsprechend dem Patent ist die abnehmbare Befestigungseinrichtung auch dafür ausgelegt, den Einstieg von Seeleuten von dem Rettungsfahrzeug in das Atom-U-Boot in Unterwasser-Position zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die Erfindung es ermöglichen, Rettungsmissionen für alle U-Boote durchzuführen.