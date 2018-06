Noch vor Hochsaison: Krim empfängt über Million Urlauber

Nach seinen Angaben ist ein Drittel der Urlauber per Flugzeug angekommen. 17 Prozent der gesamten Touristenzahl sind innerhalb von zwei Wochen im Mai über die neue Krim-Brücke auf die Halbinsel gelangt.

© Sputnik / Taras Litvinenko Krim: Kiew startet PR-Attacke gegen Urlaubsorte der Region

Trotz der von Kiew verhängten Sanktionen bzw. Hindernisse machten Ukrainer ein Viertel der Gästezahl (23 Prozent) aus, so Aksjonow.

„Ebenso wie früher wird die südliche Krimküste von mehr als der Hälfte der Urlauber bevorzugt. Weitere 22 Prozent kommen an der westlichen Küste, zehn Prozent an der östlichen Küste und 15 Prozent in anderen Regionen an. Nach Angaben der Föderalen Agentur für Tourismus (Rostourism) des Kulturministeriums liegt die Krim bei den inländischen Routen auf Platz eins“, so Aksjonow.

Ihm zufolge spielt der Tourismus eine wichtige Rolle im sozial-ökonomischen Leben der Krim, sei doch der Haushalt der Küstenorte auf Einnahmen aus dieser Branche angewiesen. „Wir hoffen, dass die Urlaubssaison in diesem Jahr erfolgreicher sein wird als in den vorangegangenen Jahren“, fügte Aksjonow hinzu.