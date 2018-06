Ukrainische Su-25 braust haarscharf im Tiefflug – VIDEO

Ein ukrainischer Kampfjet des Typs Su-25 hat einen Tiefflug über der Asowschen Küste in der Nähe des Dorfes Kirillowka in der Region Saporoschje absolviert. Augenzeugen gelang es, das Manöver aufzunehmen.

Die Bilder zeigen, wie das Flugzeug über der Meeresoberfläche in einer Höhe von knapp 10 Metern fliegt. Nur wenige Menschen befanden sich in diesem Moment am Strand.

Die Grenzsoldaten der maritimen Einheit Mariupol, die als Teil der Vereinten Kräfte der Ukraine fungieren, haben nach Angaben der Zeitung „The Observer” die Übungen im Asowschen Meer durchgeführt. Das Manöver zur Koordination der Luftkräfte wurde laut ukrainischen Militärkreisen von einem Kampfflugzeug absolviert, das früher bei der „Operation der Vereinten Kräfte“ (OOS) eingesetzt worden war.

Die bisherige vom Sicherheitsdienst SBU geleitete „Anti-Terror-Operation“ (ATO) im Donbass, war offiziell am 30. April 2018 beendet worden. Sie wurde von der „Operation der Vereinten Kräfte“ (OOS) abgelöst, die vom ukrainischen Militär geführt wird.

Die Su-25 war Anfang der 1970er Jahre in der Sowjetunion entwickelt worden. Ihr Jungfernflug fand 1975 statt. Im Afghanistan-Krieg wurde die Maschine in den Achtzigern erstmals in einem Gefecht eingesetzt. Dort erhielt sie – vermutlich aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit — ihren Spitznamen Gratsch (dt. „Saatkrähe“).