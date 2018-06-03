Russische Miss Universe zeigt ihre Schönheit in nassem Hemd - FOTOs

Das Sexy-Outfit von Oxana Fjodorowa verblüffte ihre Instagram-Followers.
Die 40-jährige UNICEF-Botschafterin posierte in einem nassen Hemd vor der Kamera.
Зеленого цвета с каждым днем вокруг прибавляется🌱🍀☘️🌿🍃 и вот что он значит ☘️зеленый цвет 👉🏻 производит впечатление равновесия и гармонии. Темно-зеленый цвет дарит ощущение состоятельности, стабильности, п покоя. В спальне зеленый освежает и примиряет с жизнью. На кухне помогает готовить, и повсеместно гасит отрицательную энергию, дарит надежду, уравновешивает эмоции. Если впереди суматошный день, нужно надеть что-нибудь зеленое. Однако переизбыток зеленого может вызвать подавленное, тоскливое расположение духа. 🔺Предпочтение темно-зеленого означает упрямство и настойчивость, предъявление к себе жестких требований. Светло-зеленый симпатичен людям мягким, эстетичным, с нежной душой. 🔻Отторжение зеленого свойственно экстравагантным и эксцент эксцентричным натурам. Обычно оно проявляется при недовольстве своей эмоциональной жизнью. #формуластиля #оксанафедорова #стиль #зеленыйцвет #будьтестильными
Die ehemalige Miss Universe blendete ihre Fans mit ihrer Schönheit durch eine Reihe von Sexy-Fotos und überraschte ihre Bewunderer mit solch einem kühnen Fotoshooting.
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