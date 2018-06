Betrieb am Hamburger Flughafen für Sonntag eingestellt

Wegen eines Stromausfalls am Hamburger Flughafen wird der Betrieb für den restlichen Sonntag komplett eingestellt. Das teilte die Betreibergesellschaft via Twitter mit.

„Der Flughafen sieht sich gezwungen den Flugbetrieb für den heutigen Tag einzustellen. Es ist nicht gelungen den Fehler zu beheben. Der Flughafen Hamburg benötigt redundante Stromversorgung um einen gesicherten Flugbetrieb durchzuführen“, schrieb die Betreibergesellschaft auf ihrem Twitter-Account.

Am Hamburger Flughafen war es wegen eines Stromausfalls am Sonntagvormittag zu erheblichen Behinderungen gekommen. Das Gebäude des Terminals 2 wurde geräumt. Medienberichten zufolge wurden die meisten Abflugschalter geschlossen und die Abfertigung ist eingestellt. Anzeigetafeln bleiben schwarz, lange Schlangen bilden sich. Die Fluggäste beschweren sich in sozialen Medien über fehlende Informationen.