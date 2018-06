US-Langstreckenbomber nahe russischer Grenze gesichtet

Strategische Langstreckenbomber der United States Air Force B-1B Lancer sind nach Angaben der westlichen Luftfahrt-Webseiten in der Nähe der russischen Grenzen beobachtet worden.

Nach Informationen der Luftfahrt-Webseiten wurden in der Nacht auf Samstag unweit der russischen Grenze in Baltikum zwei B-1B Lancer beobachtet. Am Samstag absolvierte dort jedoch nur eine B-1B Lancer Flüge.

USAF B-1B 86-0119 & 86-0101 CROOK1 & CROOK2 departed Fairford at 1741z & 1743z — Baltic mission — Mil Radar (@MIL_Radar) 1 июня 2018 г.

USAF B-1B 86-0098 CROOK1 departed Fairford at 1435z — Baltic mission — Mil Radar (@MIL_Radar) 2 июня 2018 г.

Die Flugzeuge der US-Luftwaffe hätten stundenlange Übungsflüge unternommen.

Außerdem wurde am 2. Juni das Flugzeug vom Typ Boeing P-8A Poseidon der US Navy in der Nähe der russischen Grenzen über dem Schwarzen Meer gesichtet. Die Maschine soll stundenlang entlang der Küste zwischen den Städten Sewastopol und Gelendschik geflogen sein.

Gleichzeitig soll eine strategische US-Aufklärungsdrohne RQ-4B Global Hawk mehrstündige Flüge entlang der Trennungslinie in Donbass absolviert haben. Die Drohne wurde später nahe der russischen Seegrenze im Gebiet der Halbinsel Krim beobachtet.

Beide Flugzeuge seien vom Militärflugplatz Sigonella (Sizilien, Italien) gestartet.