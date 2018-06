Taiwans Luftwaffe verliert bei Manöver Verbindung zu Kampfjet F-16 – Medien

Die taiwanesische Luftwaffe hat am Montag während der jährlichen Militärübungen „Han Kuang“ die Verbindung zu einem der F-16-Kampfjets verloren. Das meldet die Zentrale Nachrichtenagentur des Landes unter Berufung auf Militärs.

„Ein einsitziges Kampfflugzeug des Typs F-16 hat beim Manöver während der Erfüllung der gestellten Aufgaben am Montag um 13:43 Uhr Ortszeit (7:43 Uhr MEZ) aufgehört, sich in Verbindung zu setzen. Die Such- und Rettungsaktion läuft jetzt“, zitiert die Agentur die Erklärung der Militärs.

Der Kampfjet sei vom Luftstützpunkt „Hualien“ gestartet und einige Zeit später von den Radaren verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt soll die Maschine über eine Gebirgsgegend im Gebiet der Stadt Keelung im Nordwesten der Insel geflogen sein.

Nach Angaben der Agentur hat Taiwans Verteidigungsministerium einen Hubschrauber des Typs S-70C entsendet, um nach dem vermissten Flugzeug zu suchen. Auch ein Suchflugzeug des Nationalen Such- uns Rettungszentrums soll im Einsatz sein.

© AP Photo / Xinhua 10 Flugminuten vor Taiwan: Warum Peking einen neuen Fliegerhorst braucht

Das größte jährliche Manöver „Han Kuang“ startete am Montagmorgen in Taiwan.

Die wichtigsten Aufgaben des fünftägigen Manövers sind die Übung der gemeinsamen Operationen auf See und zu Lande sowie der Landeabwehr im Norden, Süden und in den zentralen Gebieten der Insel.

Die Agentur merkt an, dass außerdem das Vorgehen der Militärs für den Fall eines „Einmarsches“ der chinesischen Volksbefreiungsarmee aus verschiedenen Gebieten der Taiwanstraße trainiert werden soll.