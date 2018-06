Nato mit Kalaschnikow? Netz reagiert auf Werbeplakat der Allianz

Die Nato-Battlegroup Poland (ein in Polen stationierter multinationaler Nato-Kampfverband) hat via Twitter ein Plakat mit einem Soldaten veröffentlicht, dessen Waffe Netz-User als Kalaschnikow-Sturmgewehr identifiziert haben.

Der Beitrag wurde im Vorfeld des Nato-Militärmanövers „Saber Strike 2018" veröffentlicht, das in Polen und in den baltischen Ländern durchgeführt wird. Es zeigt fünf bewaffnete Soldaten; im Hintergrund sind fünf Nationalflaggen zu erkennen: nämlich die von Kroatien, die von Großbritannien, die von Polen, die der USA und die von Rumänien. „We are NATO" (zu dt.: „Wir sind die Nato") lautete die Überschrift des Bildes, das mit dem Untertitel „One team… One Mission…" („Ein Team… Eine Mission…") versehen wurde.

In ihren Kommentaren verwiesen viele Netz-User darauf, dass die Waffe in den Händen des Soldaten der rumänischen Streitkräfte dem russischen automatischen Gewehr vom Zyp AK-47 ähnele.

„Lächerlich, die Nato mit einer Kalaschnikow!", schrieb der Nutzer @dm_itryru.

„Eine Mission… Ein Team… Eine Kalaschnikow", spottete @WillyBloody.

„‚Oh, Kalaschnikoff!‘, rufen echte Männer auf der ganzen Welt", kommentierte der User @anfianserj.

Zudem wurden mehrere User darauf aufmerksam, dass „America" über die US- Flagge geschrieben wurde.

„Ich bin aus Costa Rica und verlange, dass der Name „America" von der US-Flagge entfernt wird", so der Nutzer @rahudi_rrod.

Später wurde die Twitter-Mitteilung von dem Twitteraccount der Battlegroup Poland gelöscht.