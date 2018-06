Erdkunde nicht bestanden: Lufthansa entschuldigt sich für WM-Werbespot-Blamage

Der Clip zeigt zwei deutsche Fußballfans, die nach Moskau gekommen sind, um ihre Fußballnationalmannschaft zu unterstützen. Der Werbespot wurde aber nicht in Moskau gedreht, sondern in Kiew, was in den sozialen Netzwerken in der Ukraine für große Empörung sorgte.

Die Lufthansa teilte gegenüber t-online.de mit, der Clip sei am Wochenende in allen sozialen Netzwerken gelöscht worden. „Wir haben in den ersten Kommentaren gesehen, dass die Reklame die Gefühle einiger Nutzer verletzt hat. Dies bedauern wir sehr“, so die Lufthansa.

Der Fluggesellschaft zufolge diente die ukrainische Hauptstadt „aus logistischen Gründen“ als Kulisse für das Video, was bei Spiel- und Werbefilmen üblich sei. Es gehe darum, welche Vorstellung der Zuschauer von einem Ort habe.

Einige Nutzer brachten das missglückte Video via YouTube wieder in Umlauf.