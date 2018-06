Leben retten und Feuer löschen: Dieser Feuerwehrroboter kann das alles – VIDEO

Der Roboter kann demnach die Arbeit der Feuerwehrleute deutlich erleichtern.

Der „Drachenfeuerwehrmann“ hat einen langen Schlauch, an dessen Spitze und in der Mitte spezielle Düsen angebracht sind. Diese sollen unter Druck Wasser ausstoßen, um den Roboter in die Luft zu heben. Das Wasser kann je nach Situation gleichzeitig in mehrere Richtungen gehen.

Das Konzeptmodell ist zwar nur drei Meter lang, soll aber in Zukunft verlängert und ausgearbeitet werden, damit der Roboter bessere Steuerung bekommt.