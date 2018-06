Außergewöhnliches Angebot aus Sibirien: Mann verkauft „Leben in Krasnojarsk“

Ein Bewohner der drittgrößten Stadt Sibiriens hat wegen seines Umzugs „das Leben in Krasnojarsk“ bei einer Internet-Auktion zum Verkauf angeboten, berichten russische Medien.

Zuvor war bei der Auktion au.ru in der Rubrik „Immobilien“ die Anzeige „Ich verkaufe das Leben in der Stadt Krasnojarsk“ veröffentlicht worden. Der Gebotspreis beträgt demnach 6,8 Millionen Rubel (mehr als 93.000 Euro). Dabei werden eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine Garage, zwei Autos der Marke Volkswagen und Hyandai, Baujahr 2014 und 2011, ein Café und eine Datscha verkauft.

„Dieses Gebot ist kein Scherz. Ich verkaufe tatsächlich die ganzen Immobilien und Autos. Der Verkauf hängt mit meinem Umzug zusammen. Alle Preise entsprechen den Marktpreisen“, so der Verkäufer Juri Semtschenok.

Krasnojarsk ist eine Stadt in Russland am Fluss Jenissei und an der Transsibirischen Eisenbahn. Nach Nowosibirsk und Omsk ist es die drittgrößte Stadt Sibiriens.