Pisa: Afrikanische Einwanderer prügeln Polizisten krankenhausreif - VIDEO

Italiens Innenminister Matteo Salvini, Chef der umstrittenen Lega Nord, hat auf Facebook ein Video veröffentlicht, das einen ungeheuerlichen Vorgang in Pisa zeigt.

Während einer Polizeikontrolle von Straßenhändlern und Hausbesetzern hätten illegale Einwanderer aus Afrika (am Dienstag) in Pisa die Carabinieri angegriffen und einen der Polizisten krankenhausreif verletzt, schrieb Salvini nach Angaben der in Berlin erscheinenden „Philosophia Perennis“ (Mittwoch).

„Wir brauchen eine Null-Toleranz-Regelung (Tolleranzazero): Abschiebungen für illegale Einwanderer und eine Wiederherstellung des Rechtsstaates und der Legalität in unseren Städten“, betonte der Minister.