Operation „Sky Net“: China holt 4000 flüchtige Verbrecher heim

Die chinesischen Behörden haben in den letzten drei Jahren im Rahmen der Antikorruptionskampagne „Sky Net“ mehr als 4000 flüchtige Verbrecher in 90 Ländern festgenommen und wieder in ihr Heimatland gebracht. Das geht aus einer Mitteilung der Kommission für Disziplinkontrolle beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas hervor.