Ranking: Das sind die schlimmsten Flughäfen der Welt

Die letzte Stelle unter 141 nahm der Flughafen in Kuwait ein, der nur 5,4 Punkte gesammelt hatte. Zu den drei Schlechtesten zählen auch der Londoner Stansted- und der Lyoner Saint-Exupery-Flughafen – mit jeweils 5,53 und 5,78 Punkten.

Der Airport in der Hauptstadt von Katar, Doha, hat mit insgesamt 8,77 Punkten die erste Zeile im Ranking eingenommen, der zweite Platz mit 8,69 Punkten gehört nun dem internationalen Eleftherios Venizelos-Flughafen in Athen, und der Airport in Tokio mit seinen 8,63 Punkten landete auf dem dritten Rang.

Den Moskauer Flughafen Scheremetjewo platzierten die Ranking-Autoren in der 15. Zeile, und der Flughafen Domodedowo schaffte es lediglich auf Platz 130.