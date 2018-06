„Wir sind kein Freiwild“: Frauen marschieren zum Kanzleramt

Unter dem Motto „Wir sind kein Freiwild …, Nirgendwo!!!“ hat in Berlin am Samstag erneut der umstrittene „Frauenmarsch zum Kanzleramt“ begonnen. Die Organisatorin Leyla Bilge will mit der Aktion auf die Gefährdung der Frauen in Deutschland durch Masseneinwanderung aufmerksam machen. Es ist inwzischen ein Gegenmarsch angekündigt worden.