„Serjoga, lauf!“: Tödliche Begegnung zwischen Bär und Fischer gefilmt – VIDEO

Der tragische Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 6. Juni am Ufer des Flusses Kowran, als Sergej Schirkow vom Fischen auf dem Heimweg war. Er wollte noch schnell einen Freund anrufen, weshalb er das Boot mit dem Fang am Ufer zurückließ und einen Hang hinaufkletterte, um dort besseren Empfang zu haben. Beim Abstieg zum Boot gewahrte er den hungrigen Braunbären. Aber wie das Video zeigt, scheint auch der Bär, der sich auf den Hinterpfoten aufgerichtet hatte, den Mann bemerkt zu haben. Er ging auf ihn los.

„Serjoga, lauf!“ — riefen ihm Fischer vom anderen Ufer zu.

Der Mann hat anfangs Steine nach dem Raubtier geworfen, um es in Schach zu halten. Dann versuchte er, schnell am Hang noch höher zu klettern, doch bald wurde ihm klar, dass es kein Entkommen gab. So kehrte er um und warf sich in den Fluss. Aber das Ufer erreichte er dann nicht mehr. Die starke Strömung riss ihn mit sich, und er ertrank. Erst am nächsten Tag wurde sein Leichnam an der Meeresküste gefunden.

Sergej Schirkow war früher Tänzer im Ensemble der Itelmenen „Elwel“. Die Itelmenen sind eine indigene Völkerschaft der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands.