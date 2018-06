Pentagon gibt Boeing Großauftrag – zu fast 900.000.000 US-Dollar

In der Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums heißt es, dass für die Lieferung von 15 Kampfjet-Bombern F/a-18E und drei Kampfjets F/A-18 insgesamt 862.249.000 US-Dollar bereitgestellt worden seien.

Es wird erwartet, dass die Arbeiten zum Bau der Kampfjets im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Zuvor hieß es, dass die US-Luftstreitkräfte beschlossen hätten, die Flüge der strategischen Bomber B-18 Lancer vorübergehend einzustellen, nachdem Probleme mit dem Ausschleudern aufgetaucht waren.

In der letzten Zeit wird immer öfter über Vorfälle während der Flüge in den US-Luftstreitkräften berichtet. Im Januar sind zwei Menschen Opfer des Absturzes eines US-Militärhubschraubers AH-64 Apache in Kalifornien geworden. Im April ist der Pilot einer F-16 ums Leben gekommen, als seine Maschine unweit des Luftstützpunktes Nellis abstürzte, in demselben Monat sind zwei Menschen beim Absturz eines Hubschraubers AH-64E Apache im Bundesstaat Kentucky umgekommen. Darüber hinaus seien zwei große Havarien mit dem Militärhubschrauber CH-53E passiert – der größten Flugschraubenmaschine in den US-Streitkräften.

Das Pentagon hat zugegeben, dass eine solche Statistik „nicht normal“ sei. Die US-Militärexperten schlugen Alarm wegen der Gefahr, in der sich die US-Piloten befinden, die die veralteten Kampfflugzeuge fliegen.