McDonald´s bald auch in Nordkorea? Trump hätte nichts dagegen – Medien

Trump will demnach zum US-Markenzeichen gewordene Franchise-Unternehmen für Nordkorea bekannt machen.

Am 12. Juni ist ein historisches Spitzentreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim in Singapur anberaumt. Pjöngjang hat überraschend mit der Absage der geplanten Gespräche mit den USA gedroht. Hintergrund der neuen Spannungen sind die US-Vorschläge, wonach Nordkorea sein Atomwaffenprogramm unilateral aufgeben solle.

Für Treffen mit Kim: Trump auf Militärstützpunkt in Singapur gelandet

Trump erklärte vor einer Woche, er könne Nordkoreas Machthaber wegen Pjöngjangs feindseliger Äußerungen nicht treffen. Später fügte er aber hinzu, dass die USA sich immer noch darum bemühen, den ersten bilateralen Gipfel in der Geschichte der zwei Staaten am 12. Juni in Singapur abzuhalten. Das Thema des Treffens soll die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein.

Trump und Kim sollen sich am 29. Mai in New York zu Gesprächen getroffen haben.

Am 29. Mai war Pjöngjangs Spitzenfunktionär Kim Jong-chol nach New York gereist, um die Details des bevorstehenden Treffens zu erläutern. Einen Tag zuvor war eine nordkoreanische Delegation nach Singapur geflogen, um Vorbereitungen zum Gipfel zu treffen.