Gasrohr explodiert in China – Dutzende Verletzte – VIDEO & FOTO

Ein Gasrohr des staatlichen chinesischen Ölkonzerns China National Petroleum Corporation (CNPC) ist in der südwestlichen chinesischen Provinz Guizhou explodiert. Unterschiedlichen Angaben der lokalen Medien zufolge sollen zwischen neun und 24 Menschen Verletzungen erlitten haben.

Der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge kam es in der Stadt Qianxinan am Sonntag gegen fünf Uhr morgens (MESZ) zu einer Entweichung, die die Detonation und den Brand verursachte. Die Pipeline wurde nach dem Schlag automatisch abgedreht, das Feuer konnte erst in der Nacht auf Montag gelöscht werden.

​Während des Unfalls wurden neun Menschen schwer verletzt, die Rettungsarbeiten sind jedoch nach wie vor im Gange, so Xinhua.

Laut dem chinesischen Portal ThePaper.cn erlitten mindestens 24 Menschen Verletzungen. Acht von ihnen schwebten in Lebensgefahr und 16 befänden sich in einem schweren Zustand. Bisher wurden keine Todesopfer gemeldet.