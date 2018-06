St. Petersburg: Fliegender LKW-Reifen sorgt fast für Chaos auf Ring-Autobahn – VIDEO

In der russischen Nord-Metropole St. Petersburg hat sich bei einem LKW ein Hinterrad bei voller Fahrt gelöst und fast für Chaos auf der Ring-Autobahn gesorgt. Glücklicherweise konnten alle Autofahrer dem fliegenden Rad ausweichen.

Die Aufnahmen der Dash-Cam eines Autofahrers in St. Petersburg zeigen, wie sich bei einem vorausfahrenden LKW ein Reifen löst, an die Mittelplanke schlägt und in den entgegenkommenden Verkehr fliegt.

Ebenfalls ist zu sehen, wie Autofahrer dem fliegenden Reifen bei voller Geschwindigkeit ausweichen.

Nach vorhandenen Informationen gab es bei dem Vorfall keine Verletzten oder weiteren Sachschaden.