US-Trägerkampfgruppe erneut im Mittelmeer eingetroffen

Eine Trägerkampfgruppe der US-Kriegsmarine, angeführt vom Flugzeugträger „USS Harry S. Truman“, ist im östlichen Gebiet des Mittelmeers eingetroffen, um erneut an der Operation gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak teilzunehmen, heißt es auf der offiziellen Website der United States Navy.

„Die Einsatzgruppe mit dem Flugzeugträger „Harry Truman“ ist ins Mittelmehr für den Kampf gegen den IS zurückgekehrt, um Luftangriffe zu unterstützen. Dies ist ein starkes Signal an unsere Partner, dass wir uns zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in der Region und überall, wo es eine Terrorbedrohung gibt, bekennen“, heißt es auf der Website der United States Navy.

Zuvor hatten US-Medien berichtet, der Flugzeugträger und die ihn begleitenden Schiffe könnten für einen längeren Zeitraum im Mittelmeer bleiben, um den „Herausforderungen“ seitens Russlands und Chinas zu begegnen. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte diese Informationen jedoch nicht.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.