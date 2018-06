Kiew: Chemieabfall-Lagerstätte im Donbass beschädigt

„Wir haben die Zerstörung der Absetzanlage am Phenolwerk in Torezk an der Kontaktlinie registriert. 270 Tonnen von Chemieabfällen werden dort gelagert, die Lagerstätte ist zu 90 Prozent belegt”, teilte die Behörde via Twitter mit.

#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.

