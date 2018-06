Russischer unbemannter Elektrobus macht Probefahrt – FOTOs

Der führende russische Hersteller der Lastkraftwagen Kamaz hat am Dienstag in Kasan (Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan) den Prototyp des unbemannten Elektrobusses „Shuttle“ vorgestellt. An der Probefahrt nahm der Präsident der Teilrepublik Tatarstan, Rustam Minnichanow, teil.