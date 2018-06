Demnach sollen Migranten aus Pakistan und Indien damit einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland bekommen haben. Nach Angaben von MDR sind die Schwerpunkte des Großeinsatzes der Bundespolizei in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Insgesamt seien 27 Objekte durchsucht worden.

An der Razzia seien Hunderte Beamte beteiligt. Die Staatsanwaltschaft in Leipzig habe bereits seit dem Vorjahr in diesem Zusamenhang ermittelt.