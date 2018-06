„Also wenn ich schon hier bin, dann möchte ich auch die Brücke sehen. In Deutschland gibt es immer noch Menschen, die fragen, ob es die Brücke nun wirklich gibt, oder ob das nur Propaganda sei“, sagte Mark Brill dazu. „Ich bin dabei!“, so Peter Schüler. Ein aufgeschlossener Taxifahrer, der zu dem Abenteuer bereit war, mit kurzen Pausen immerhin 16 Stunden am Steuer, war schnell gefunden. Am 09. Juni morgens um halb fünf ging die Fahrt los.

>>Mehr zum Thema: Deutsche Kriegsgefallene auf Krim auch unter Sanktionen der Bundesrepublik

© Sputnik / Alexey Malhawko Trump weicht Frage über Krim-Status aus

An der Brücke zeigte sich, dass es keinen einzigen Haltepunkt gibt, von dem aus man das Bauwerk hätte fotografieren können. Das wäre nur von einem Schiff aus möglich gewesen, hätte aber den Zeitrahmen völlig gesprengt. Also blieb nur der Blick durch die Frontscheibe und den Fotoapparat durch das Seitenfenster zu strecken.

Die insgesamt 38 Kilometer hin und zurück waren beeindruckend. Neben der Autobrücke ist der Bau der Eisenbahnbrücke in vollem Gang. Diese soll im nächsten Jahr eröffnet werden.

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak

Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen © Sputnik / Hans-Georg Schnaak 1 / 9 © Sputnik / Hans-Georg Schnaak Freundschaftszug Berlin-Moskau: Auch wir wollen eine Brücke auf die Krim schlagen

Mit Stolz sagten Mark und Peter wieder im Hotel in Sewastopol „Wir haben es gemacht!“ Am nächsten Tag stand ein Besuch der Stadtverwaltung des Kinderheil-Kurorts Jewpatoria direkt an der Schwarzmeerküste auf dem Programm der Gruppe aus dem Freundschaftszug. Wie überall auf der Krim wurde auch dort auf die große Errungenschaft der Brücke verwiesen. Darauf antworteten die Deutschen: „Auch wir wollen hier eine Brücke auf die Krim schlagen – eine Brücke der Freundschaft!“

>>Mehr zum Thema: Freundschaftszug aus Berlin trifft in Moskau ein – Tolle Stimmung und Erwartungen