Assad nennt Szenarien für Syriens Süden

„Der Süden Syriens steht vor der Wahl: entweder Versöhnung oder Befreiung durch Gewaltanwendung. Zurzeit gibt es keine offensichtlichen Ergebnisse (des Friedensprozesses — Anm. d. Red.) wegen des Drucks von Seiten Israels und der USA auf die Terroristen in der Region, der ausgeübt wird, damit keine Versöhnung und keine Friedensregelung erreicht wird", zitiert die Nachrichtenagentur SANA den syrischen Staatschef.

In Syrien tobt seit März 2011 ein bewaffneter Konflikt zwischen Regierungstruppen, dem dschihadistischen „Islamischen Staat"* und militanten, bewaffneten Oppositionsgruppen. UN-Schätzungen zufolge hat der Bürgerkrieg in Syrien mehr als 220.000 Menschen das Leben gekostet.

Russland hatte 2015 auf Bitte der syrischen Regierung mit einer Anti-Terror-Operation in dem arabischen Land begonnen. Der Löwenanteil der Infrastruktur der Terroristen wurde von der russischen Luftwaffe und durch seegestützte Raketen zerstört. Im Dezember 2017 kündigte der russische Präsident, Wladimir Putin, den Sieg über die Terrormiliz IS in Syrien an, fügte aber hinzu, einzelne Widerstandsherde der Islamisten in Syrien könnten noch für einige Zeit bestehen.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.