Wegen überschwänglichen Lobs: Russischer Kicker bricht Live-Interview ab - VIDEO

Nach dem für Russland sehr erfolgreichen Spiel wurde Golowin um ein Live-Interview gebeten. Der Reporter übergab ihm einen Kopfhörer, damit er die Frage des Moderators hören konnte. Doch statt der Frage hörte Golowin etwas anderes.

„Heute ist ein neuer russischer Star geboren worden, und dass ist Alexander Golowin“, fing der Sport-Moderator Alexander Sadokow an. Das Publikum im Studio klatschte Beifall.

© Sputnik / Ramil Sitdikow Weltrekord: Historischer Sieg der Sbornaja bei erster WM in Russland – Fans jubeln

Sadokow war nicht mehr aufzuhalten: „Zwei Zuspiele und ein brillantes Freistoßtor. Dieser Spieler war unter einem enormen Druck. Man sagt, dass Juventus für ihn kämpft, und Milan hat heute am Stadion nur auf ihn geguckt. Und so werden Stars auch auf die Probe gestellt – so spielen sie unter Druck. Und Alexander hat heute gezeigt, dass er sowohl Charakter, als auch Professionalität besitzt …“

In diesem Moment riss Golowin offenbar der Geduldsfaden: Er nahm den Kopfhörer ab, übergab ihn lächelnd dem Reporter und verließ die Live-Schaltung des Senders.

Der Hauptmoderator der Sendung, Dmitri Borissow, übernahm daraufhin das Wort: „Zu viele Komplimente. Alexander konnte das nicht mehr aushalten!“