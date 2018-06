Richtig Gänsehaut: Krokodil-Party auf VIDEO eingefangen

Der Fischer Wade Kelly konnte laut dem TV-Sender ABC News mit einer Drohne ein außergewöhnliches Bild aufnehmen. Am Fluss Daly River im Norden des australischen Northern Territory soll der Mann mindestens 50 Krokodile gesehen haben. Laut seinen Aussagen sah er an diesem Ort mehrmals eine große Zahl Reptilen, aber nicht so viele wie diesmal.

Das Video ist laut Fachleuten ein Beweis dafür, dass das lokale Ökosystem gesund ist. Die Krokodile verlassen morgens den Fluss, um sich nach einer kalten Nacht aufzuwärmen.