China: Rätselhaftes Ungeheuer wie das von Loch Ness gefunden? – VIDEO

Der Autor des Videos, Wang Xin'an, sei überzeugt, dass er auf ein unheimliches Wesen gestoßen sei, dessen Teile über Wasser zu sehen waren.

„Ich glaube nicht, dass dies Wellen waren, denn sie bewegten sich gegen die Strömung“, sagte er gegenüber Reportern.

Der Direktor eines Wildtierzentrums am Kanas-See, Sun Jidan, habe gemutmaßt, dass es eines der großen Meerestiere sein könne, die in dem See heimisch seien, so die Zeitung.

Im letzten Monat sollen mehrere Touristen behauptet haben, sie hätten ebenfalls ein sich langsam unter Wasser bewegendes Monster in diesem See gesehen.