Idyllisches Bild: Schafe okkupieren Vororte von Paris

In den Pariser Vororten ist ein idyllisches Bild zu beobachten: Schafe weiden auf dem Rasen in der Nähe von mehrstöckigen Wohnhäusern. Dies berichtet der indische TV-Sender NDTV.

Die an dem städtischen Landwirtschaftsprojekt in Auberville (Gemeinde und nördlicher Vororte von Paris – Anm.d.Red.) beteiligten Hirten sollen jeden Monat Dutzende von Schafen durch die Straßen ziehen lassen. Die Tiere wandern friedlich an Cafés und Tankstellen vorbei und halten inne, um Gras zu zupfen.

Die Hirten würden hiermit verschiedene Ziele verfolgen, um zum Beispiel den Tieren Zugang zu neuen Pflanzen zu geben und die ländliche Welt in die Nähe einer Großstadt zu bringen. Den Bewohnern soll dies helfen, sich zu entspannen und Stress abzubauen.