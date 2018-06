Eine Frau hat nach Angaben der Agentur AFP zwei Menschen in Südost-Frankreich verletzt. Zuvor soll sie "Allahu Akbar" geschrien haben.

Nach Informationen des Radiosenders „France Info“ war die Frau mit einem Messer bewaffnet. Sie habe am Sonntagmorgen zwei Menschen in einem Supermarkt in der Stadt La Seyne-sur-Mer überfallen.

Bei den Opfern handle es sich um einen Kassierer und einen Kunden, die leicht verletzt worden seien. Laut Augenzeugenberichten hatte die Frau „Allahu Akbar“ geschrien. Zu dem Fall werde derzeit ermittelt.