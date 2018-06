Esten benennen Hauptproblem der Europäischen Union

Dabei wird von 58 Prozent der Tschechen die Zuwanderung als Hauptproblem der EU betrachtet. Der gleichen Meinung sind 56 Prozent der Ungarn, 55 Prozent der Malteser und 54 Prozent der Dänen.

Am wenigsten besorgt über die Zuwanderung zeigen sich die Einwohner von Portugal (16 Prozent), Kroatien (26 Prozent) sowie Großbritannien und Rumänien (je 29 Prozent).

Das Problem des Terrorismus wird von 35 Prozent der Esten ernstgenommen. Im EU-Durchschnitt sind es 29 Prozent. Am meisten besorgt darüber sind die Einwohner von Litauen (49 Prozent), Tschechien (47 Prozent) und Zypern (44 Prozent). Dieses Problem scheint weniger beunruhigend in Österreich (20 Prozent), den Niederlanden (21 Prozent), in Italien (22 Prozent) sowie in Belgien, Deutschland und Schweden (je 24 Prozent) zu sein.

Die Umfrage wurde im März unter jeweils etwa 1000 Einwohnern der genannten EU-Länder durchgeführt.