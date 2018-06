Niederlande: Bus rast in Konzertbesucher – Todesopfer

Ein Kleinbus ist am frühen Montagmorgen in den Niederlanden in eine Konzertbesuchergruppe gerast. Dabei ist laut der lokalen Polizei ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere sind verletzt worden.

Der Vorfall hat sich beim "Pink Pop"-Festival in der südniederländischen Provinz Limburg ereignet. Laut Medienberichten handelt es sich um einen weißen Kleinbus.

Er sei nach dem Vorfall davongefahren. Nach ihm werde gesucht, meldet die Agentur Reuters unter Verweis auf die Polizei.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht. — Politie Limburg (@PolLimburg) June 18, 2018​

„Gegen 04.00 Uhr ist es zwischen einem Bus und vier Personen am Mensheggerweg in #Landgraaf zu einer Kollision gekommen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Eine Person starb. Im Zusammenhang mit der polizeilichen Ermittlung bleibt die Straße vorläufig gesperrt. Der Bus wird immer noch gesucht“, so die Polizei via Twitter.

#Pinkpopganager overleden na aanrijding met busje, drie andere gewond. Volgens een woordvoerder van de politie is het ongeluk mogelijk met opzet veroorzaakt. Bus en bestuurder zijn spoorloos. #Pinkpop pic.twitter.com/rxwgidV1AY — Nick Rompelberg (@NickRompelberg) June 18, 2018​

De in- en uitgang van 'camping B' blijft voorlopig afgesloten. De aanrijding zou vanaf de camping te zien zijn geweest. #Pinkpop pic.twitter.com/JssaizopsM — Nick Rompelberg (@NickRompelberg) June 18, 2018

Het busje dat in Landgraaf inreed op een groep Pinkpopgangers, is nog steeds niet gevonden. De NOS meldt vier gewonden https://t.co/caNpbmjMy9 pic.twitter.com/yyarUiHKbo — 1Limburg (@1Limburg) June 18, 2018

