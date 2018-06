USA „entdecken“ Tausende Nuklearwaffenobjekte in Nordkorea – Medien

„Es ist bekannt geworden, dass die US-Behörden bis zu 3000 Bauten und Objekte gezählt haben, die mit der Entwicklung von Nuklearwaffen und Raketen in Nordkorea verbunden sind", schreibt die Zeitung unter Verweis auf informierte Quellen.

In diesem Zusammenhang werden verschiedene Schwierigkeiten bei den Inspektionen und bei der Überprüfung von Nuklearwaffen und Raketenobjekten des Nordens erwartet. Die anstehenden US-nordkoreanischen Gespräche über die Entnuklearisierung würden daher sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Am 12. Juni hatten der US-Präsident, Donald Trump, und der nordkoreanische Staatschef, Kim Jong Un, bei dem Treffen in Singapur ihr Bekenntnis zur Entnuklearisierung der Koreanischen Halbinsel bestätigt, die im April 2018 bei dem interkoreanischen Gipfeltreffen in Panmunjom zum Ziel gesetzt worden war.