Mit nacktem Po und Trikot: Miss BumBum macht Prognose für WM-2018 – FOTOs

„Das Glück ist an der Seite des besten Fußballspielers unserer Zeit, Philippe Coutinho. Ich bin mir sicher, dass Brasilien bei der WM in Russland sein Bestes geben wird“, schrieb Cortez.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft veröffentlichte Miss BumBum mehrere heiße Fotos, auf denen sie die Trikots verschiedener Nationalmannschaften trug, darunter des russischen Teams.

Bei der WM-2018 startete die brasilianische Elf in Rostow am Don mit 1:1 gegen die Schweiz. Am 22. Juni trifft Brasilien in Sankt Petersburg auf Costa Rica, das letzte Gruppenspiel bestreitet das Team am 27. Juni in Moskau gegen Serbien.