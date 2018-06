Schießerei in Malmö war kein Terrorangriff – Polizei

„Die an der Tat beteiligten Personen werden als Bandenkriminelle betrachtet und sind in Malmö an organisierter Kriminalität beteiligt“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.



© REUTERS / TT NEWS AGENCY Schießerei in Schweden: Unbekannter eröffnet mit Automatikwaffe Feuer auf Passanten

Die Polizei hat bislang keine Tatverdächtigen festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 18. Juni vor einem Internetcafé im Zentrum von Malmö. Unbekannte Täter eröffneten aus dem Auto das Feuer auf Passanten. Drei Menschen wurden getötet und drei weitere erlitten Verletzungen.

