Bus explodiert im Südwesten Chinas – VIDEO

Mehr als ein Dutzend Personen sind bei einer Explosion in einem Linienbus in der ostchinesischen Stadt Leshan verletzt worden. Ein entsprechendes Video wurde von dem chinesischen TV-Sender CGTN veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend (Ortszeit), als der Bus in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Das Video zeigt, wie eine dicke Rauchwolke aus dem Bus ausgeworfen wird und die Passagiere das Fahrzeug in Panik verlassen. Einige Sekunden später geht der Bus in die Luft.

Laut dem TV-Sender wurden bei der Detonation 15 Menschen verletzt, darunter drei Fußgänger, die sich zufälligerweise zu dem Zeitpunkt in der Nähe des Busses befanden. Die Verletzten seien sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr.

Zurzeit ermittelt die Polizei zu dem Vorfall. Bislang gebe es keine Angaben zur Explosionsursache. Ein Terroranschlag sei jedoch ausgeschlossen, hieß es.