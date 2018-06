Herzogin Meghans Dekolleté macht Geschichte

Ein schulterfreies Outfit hat Prinz Harrys Ehefrau schon dreimal in der Öffentlichkeit getragen. Das erste Mal auf der Verlobungszeremonie im Januar, das zweite Mal auf der Hochzeit im Mai und das dritte Mal bei der „Trooping of the Colour“-Parade im Juni.

„Dieser Ausschnitt wird zu ihrer Visitenkarte. Er ist offener und sexier als der gewöhnliche Rundausschnitt, und wirkt im Vergleich zum U-Ausschnitt erfrischend. Auch spiegelt er ihren adeligen Stil wieder“, merkte die Modeschöpferin Alexandra Fullerton an. Außerdem verlängere der U-Boot-Ausschnitt die Halslinie und lenke die Aufmerksamkeit auf das Gesicht.

Der britischen Zeitung zufolge ist die Anzahl der Suchanfragen zu dem U-Boot-Ausschnitt bei der Suchmaschine „Lyst“ um 52 Prozent gestiegen.

Im Juni hatte die Herzogin von Sussex der Hochzeit von Prinzessin Dianas Nichte Celia Rose McCorquodale mit George Woodhouse in einem zu großen Kleid beigewohnt. Laut Journalisten hatte der Modeschöpfer Dinah Van Tulleken das weißblaue Kleid mit Blumenmuster von Oscar de la Renta kritisiert: Prinz Harrys Frau soll sich in den Rüschen verloren haben.