Russisches großes Landungsschiff „Iwan Gren“ in Dienst gestellt – VIDEO

„Auf dem großen Landungsschiff „Iwan Gren“ des Projekts 11711 wurde die Flagge mit dem Andreaskreuz aufgezogen. Auf Befehl des Oberbefehlshabers der Russischen Seekriegsflotte, Admiral Wladimir Koroljow, wurde das Schiff in den Dienst der Kriegsmarine Russlands gestellt“, hieß es in der Mitteilung.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation