Syrische Armee rückt weiter vor: Zahlreiche Dörfer bei Damaskus befreit

Die befreiten Dörfer liegen nahe der administrativen Grenze zur Provinz Suweida, deren Verwaltungszentrum zuvor zum ersten Mal seit drei Jahren von Terroristen beschossen wurde.

© Sputnik / Assad nennt Szenarien für Syriens Süden

Bislang gebe es keine Lösungen für die Situation im Konfliktgebiet, sagte Syriens Präsident Baschar al-Assad in einem Interview mit dem iranischen Fernsehsender Al-Alam.

Damaskus unterstützt Russlands Initiative für eine Friedensregelung in Südsyrien, die in Ost-Ghuta und in Nord-Homs bereits erfolgte. Die syrische Regierung schließt aber ein militärisches Szenario nicht aus, falls sich die Terrorkämpfer der friedlichen Übergabe der Kontrolle widersetzen.

