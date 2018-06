Pompeo sagt Kim Scherze über Mordversuche an ihm direkt ins Gesicht – US-Zeitschrift

Demnach erinnerte das nordkoreanische Staatsoberhaupt den damaligen CIA-Chef Pompeo bei ihrem ersten Treffen im April 2018 an dessen einstigen Aufrufe, das politische Regime in Nordkorea zu wechseln. Allerdings sei Pompeo nicht zurückgewichen und habe scherzhaft gesagt, er versuche immer noch, ihn (Kim — Anm. d. Red.) zu töten. Daraufhin sollen die beiden Männer in Gelächter ausgebrochen sein.

Korean Central News Agency Kim verspricht Zerstörung von Testanlage Sohae – US-Medien

Pompeo war im Rahmen der Vorbereitung des Gipfeltreffens mit dem US-Präsidenten, Donald Trump, das am 12. Juni in Singapur stattfand, mit dem nordkoreanischen Staatschef zusammengekommen.