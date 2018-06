Made in Russia: Verteidigungsministerium bekommt neue Tupolew mit Sondermodifikation

Diese Variante weist demnach spezielle Änderungen auf. Das russische Verteidigungsministerium und die Tupolew-Filiale in Kasan hatten zuvor einen Vertrag über eine Zusammenarbeit im Bereich Flugzeugbau geschlossen. Seitdem wurde eine Tu-214 an das Militär übergeben, nun soll die zweite Maschine in Dienst gehen. Der Auftragsbestand für die Flugzeuge der Tu-214-Familie sei bis 2026 festgelegt, hieß es.

© Sputnik / Maxim Blinow Neuartige russische Tupolew mit Digital-Auge wird über USA fliegen

Alle Komponenten der Tu-214 wurden laut dem Tupolew-CEO, Alexander Konjuchow, in Russland produziert. Dies entspreche den Hauptanforderungen des Kunden – des Verteidigungsministeriums. Das Flugzeug ist bereits an dem Punkt der dauerhaften Stationierung angekommen und wurde am 26. März 2018 in Betrieb genommen.

Die Tu-214 ist ein mit einem speziellen Kommunikationsknoten ausgestattetes zweistrahliges Mittelstreckenflugzeug des russischen Konstruktionsbüros Tupolew.

