Wie auf anderem Planeten: Dieser Vulkan spuckt blaue Lava – VIDEOS und FOTOS

Der Vulkan Kawah Ijen, der in Indonesien in der Provinz Ost-Java liegt, ist schon an sich märchenhaft. Aber er zieht auch deshalb Tausende von Touristen an, weil er wegen der ungewöhnlichen Farbe seiner Lava einzigartig ist. Er ist der einzige Vulkan der Welt mit blauen Flammen und Lava – und alles wegen der großen Mengen an Schwefel.

Um diesen erstaunlichen Anblick zu betrachten, kommen Menschen aus der ganzen Welt nach Indonesien – sie können die ungewöhnliche blaue Lava in unmittelbarer Nähe bewundern.

