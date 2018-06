Vor Sieg gegen Schweden: Deutscher rettet schwerverletzten Russen

Ein Fußballanhänger aus Deutschland hat am Samstag in der russischen WM-Stadt Sotschi einem einheimischen Moped-Fahrer das Leben gerettet. Der hatte an einer Kreuzung unweit des Fischt-Stadions die Verkehrsregeln verletzt und war unter einen Mazda geraten. Über den Vorfall berichtete die Lokalzeitung Kubnews.