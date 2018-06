Mexiko vs. Südkorea: Sechs WM-Zuschauer während Spiel erschossen

Wie die mexikanische Zeitung „El Universal“ berichtet, hat sich die Tragödie in Mexiko in der Stadt Ciudad Juárez abgespielt. Mehrere Bewaffnete drangen in eine Wohnung ein, in der Fans das Spiel ihres Teams gegen Südkorea im Fernsehen verfolgten. Die Angreifer erschossen die Anwesenden. Nach vorliegenden Angaben soll ein weiterer Mensch Verletzungen erlitten, jedoch überlebt haben.

Laut der spanischen Zeitung „La Vanguardia“ haben die Nachbarn der Opfer die Polizei alarmiert. Nach den Tätern wird immer noch gefahndet. Die mexikanische Auswahl hat das Spiel gegen Südkorea mit 2:1 gewonnen.