Angebliche Attacke auf Muslime vereitelt: Zehn Verdächtige in Frankreich festgenommen

Die Festnahmen wurden demnach am Samstag und Sonntag in unterschiedlichen französischen Städten, darunter in der Pariser Region, durchgeführt.

© AFP 2018 / CARL COURT Gewaltlose Unterwanderung: Warum der Islam schleichend Europa erobert

Medienberichten zufolge wurden bei den Festgenommenen Waffen beschlagnahmt. Die Verdächtigen hätten vor allem radikale Imame, islamistische Häftlinge, die aus dem Gefängnis gekommen seien, und verschleierte Frauen im Visier gehabt.

Die französischen Geheimdienste sollen die Verdächtigen überwacht haben. Der französische Innenminister Gérard Collomb bedankte sich via Twitter bei den Geheimdiensten für ihre Arbeit.