Britischer Journalist zu WM in Russland: „Ich fühle mich hier sicherer als in London“

Kurz vor dem Fußballspiel „kamen zu uns zwei kräftige, etwa 20 Jahre alte Kerle. Sie waren betrunken und auf dem Weg nach Hause. Aber das, was danach passiert ist, hat mich überrascht. Sie standen still und lautlos hinter meiner Kamera und hörten zu, was ich live sagte. Sie sprangen nicht auf mich, sie beschimpften mich nicht“, so Brady.

„Als der Bericht zu Ende war, zeigten sie mit den Daumen nach oben und gingen lächelnd weg“, erinnert sich der Journalist.

Wenn ein solches Treffen auf einer Straße in Großbritannien stattfände, würde es schlecht enden.

„Möchten Sie die Wahrheit hören? Ich fühle mich hier sicherer als in London“, sagte der britische Journalist.

Die englische Nationalmannschaft hat am Sonntag gegen Panama mit 6:1 gewonnen. Das WM-Spiel wurde in Nischni Nowgorod ausgetragen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in elf russischen Städten statt: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.