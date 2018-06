Trump bewertet Beziehung mit Melania

US-Präsident Donald Trump hat laut englischsprachigen Medien bei seiner jüngsten Rede in South Carolina seine Beziehung mit Melania bewertet.

„Wir sind noch nie so gut miteinander klargekommen wie jetzt. Wir hatten noch nie so eine Zeit wie jetzt. Und wir hatten nie solche hohen Umfrageergebnisse wie jetzt“, so Trump.

Darüber hinaus übte er Kritik an jenen Journalisten, die während der Nierenoperation seiner Ehefrau geschrieben hätten, dass sie angeblich eine Gesichtsstraffung unternommen und ihren Mann verlassen habe sowie entweder nach New York oder Virginia umgezogen sei.