An-148-Absturz: Ermittler stellen Unfallursache fest

Das russische Ermittlungskomitee und das Zwischenstaatliche Luftfahrtkomitee haben die Ursache für den Absturz des Passagierflugzeugs vom Typ An-148 genannt, zu dem es am 11. Februar in der Umgebung von Moskau gekommen war.

Laut einer Mitteilung, die auf der Webseite des Ermittlungskomitees veröffentlicht wurde, geht aus den Angaben der Flugschreiber hervor, dass die Piloten die Beheizung der Geschwindigkeitssensoren nicht eingeschaltet hatten. Daher sollen die Sensoren vereist sein. Aufgrund der falschen Angaben über die Geschwindigkeit des Flugzeuges habe der Pilot versucht, die Maschine zu beschleunigen und sie dadurch zum Sturzflug gebracht.

„Dabei wurde unter Verstoß gegen die Vorschriften der Steigungswinkel der Maschine überschritten und das Flugzeug wurde unsteuerbar", heißt es in der Mitteilung. Damit habe sich die Hauptversion für die Ursache des Absturzes bestätigt, und zwar falsche Handlungen der Besatzung.

Das Flugzeug vom Typ An-148 war am 11. Februar 2018 kurz nach dem Start in Moskau abgestürzt. Von den 65 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord überlebte niemand. Die Maschine der Fluggesellschaft Saratow Airlines sollte von Moskau nach Orsk (Südural) fliegen.